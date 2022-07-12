Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира в шведском Бостаде. В матче первого круга он одолел итальянца Лоренцо Сонего — 6:0, 2:6, 6:4.

Матч длился 2 часа 22 минуты. Карацев не сделал ни одного эйса и допустил четыре двойных ошибки. Сонего пять раз подавал навылет и допустил две двойных. Россиянин взял пять подач соперника, итальянцу удалось сделать три брейка.

Во втором круге Карацев встретится с Юго Гастоном из Франции, который одолел грузина Николоза Басилашвили. Гастон выиграл первый сет на тай-брейке — 7:6 (8:6), а во втором Басилашвили снялся с матча из-за травмы при счёте 0:3.

Примечательно, что Карацев и Басилашвили сейчас находятся под подозрением в участии в договорных матчах. По данным Международной федерации тенниса, договорняки им организовывал тренер Егор Яцык.