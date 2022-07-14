Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун сравнил Санкт-Петербург с Леверкузеном, в который он переехал этой зимой. По словам иранца, Северная столица России смотрится выигрышнее на фоне немецкого города.

«Очень маленький город. Реальный колхоз. Вот Петербург — нет. Питер клевый. А про Леверкузен можем сказать, что это колхоз», — цитирует Sport24 Азмуна.

Азмун выступал за «Зенит» с начала 2019 по начало 2022 года. В общей сложности он провёл за петербуржцев 104 матча, забил 62 мяча. В «Зените» он выиграл четыре чемпионата, Кубок и два Суперкубка России.

В составе «Байера» за полгода нападающий отыграл 11 встреч, забив один мяч. В большинстве игр Азмун выходил на поле на замену.