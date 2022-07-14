Судья международной категории Александр Веденин оценил изменение правил в фигурном катании с нового сезона. В частности, Международный союз конькобежцев уравнял в стоимости каскады и секвенции, а также ужесточил наказания за «преротейшн». «Преротейшн» — это часть прыжка, которую фигурист скручивает на льду перед переходом в фазу полёта.

«На него всегда мало обращали внимания, и там все зависит от ритма входа в отталкивание. Как будут судить? Пока никто не знает. Я лично ожидаю длительных неприятностей и для спортсменов, и для судей», — цитирует «Матч ТВ» Веденина.

Веденин отметил, что в «преторейшн» часто обвиняли учениц Этери Тутберидзе, и именно этим можно объяснить изменения в правилах. В последние годы воспитанницы Тутберидзе регулярно побеждают на международных соревнованиях.