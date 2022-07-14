Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Валиева на Олимпиаде-2022 взяла золото в командном турнире, однако на следующий день стало известно о её положительной пробе на триметазидин, взятой ещё в декабре 2021 года.

«Дело не в возрасте, а в том, принимал ты препарат или не принимал, колол – не колол. В вопросе допинга нет третьей стороны, нет золотой середины. Если в организме находится хотя бы тысячная доля какого-то запрещенного вещества, то в западных СМИ все напишут так, что ни у кого не останется сомнений в том, что этот препарат ели килограммами», — приводит «РИА Новости» слова Валуева.

Расследование в отношении Валиевой продолжается, однако оно движется медленно, в частности, из-за того, что она является несовершеннолетней. 26 апреля фигуристке исполнилось 16 лет.

Помимо золота Олимпиады-2022 в команде, Валиева выиграла чемпионаты России и Европы в сезоне-2021/22, а также победила на челленджере в Финляндии и на двух этапах Гран-при.