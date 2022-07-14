Фигуристка Алёна Косторная станет амбассадором медийного футбольного клуба «Катюша», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на продюсера клуба.

«Я еще в поисках известной Екатерины, потому что наша команда называется «Катюша». Но пока никак не могу ее найти», — пояснил продюсер.

Главным тренером «Катюши» станет бывший футболист сборной России Александр Мостовой. Он не имеет тренерской лицензии для работы в профессиональном футболе, однако не раз говорил о желании возглавить футбольный клуб.

Медиалига — любительский турнир, в котором принимают участие различные знаменитости.

Косторной 18 лет. На её счету победы на чемпионате Европы и в финале Гран-при в сезоне-2019/20, а также серебро и две бронзы чемпионатов России. Этим летом фигуристка во второй раз покинула штаб Этери Тутберидзе и будет заниматься у Елены Буяновой.