Нападающий Александр Радулов перешёл в «Ак Барс», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 36-летним хоккеистом рассчитано на два года.

В России Радулов защищал цвета ТХК, московского «Динамо», «Салавата Юлаева» и ЦСКА. В Национальной хоккейной лиге он защищал цвета «Нэшвилла», «Монреаля» и «Далласа». В «Старз» форвард провёл последние пять сезонов.

«Согласился на предложение «Ак Барса», потому что это отличный клуб, где все на высшем уровне, команда ставит перед собой высшие задачи, и мне всегда было приятно играть в Казани», — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Радулова.

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 Радулов провёл 74 матча, набрав 22 (4+18) очка. В трёх играх Кубка Стэнли он не ометился результативными действиями.