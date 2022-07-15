Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в жёсткой форме обратилась к журналисту Дэйву Лизу. Автор подкаста The Skating Lesson неоднократно делал громкие заявления о Тутберидзе и её воспитанницах. Так он заявлял, что тренер собралась с этого лета работать в США, её ученица Анна Щербакова может принимать блокаторы гормонов, а дочь и фигуристка Диана Дэвис вышла замуж за партнёра Глеба Смолкина, и их танцевальный дуэт будет выступать за американскую сборную.

В социальной сети с официального аккаунта Тутберидзе в комментариях Дэйву Лизу пришло сообщение: «Ты полон дерьма. В тебе нет ни совести, ни чести. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои заявления унижают людей вокруг. Стыдись».

В ответ на это Лиз написал: «Похоже, Этери понравился последний выпуск моего подкаста».