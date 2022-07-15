В Госдуме рассматривается законопроект, предполагающий жёсткое регулирование объявлений от физических лиц в интернете и в наружной рекламе. По задумке он должен обеспечить «равные условия распространения цифровой рекламы» и нивелировать последствия санкций со стороны других государств. Предполагается, что оператор-монополист будет защищать россиян от недостоверной информации и мошенников, а владельцам бизнеса предоставлять равный доступ к размещению объявлений.

Однако на деле он может убить всю отрасль, которая развивалась десятилетиями. К примеру, сайты с объявлениями будут вне закона, поскольку всю информацию от частных продавцов нужно будет размещать на единой площадке оператора. Таким образом, возникнут неизбежные проблемы с равным доступом. Кроме этого, это может стать возможностью для сбора хакерами больших массивов персональных данных за счет взлома одной площадки.

Наконец законопроект может привести к росту безработицы, поскольку неизбежно уменьшится число необходимых IT-специалистов, занимающихся поддержкой сайтов.

«Создание больших компаний — лидеров индустрии занимает годы, это долгий кропотливый труд. Устойчивые IT-бизнесы, действующие как ответственные работодатели и крупнейшие налогоплательщики, становятся важным фактором для развития экономики страны и роста благосостояния россиян, — пояснили в пресс-службе Avito в интервью «Мойке». — Непродуманные инициативы, подобные законопроекту о едином операторе досок объявления могут в одночасье привести к разрушению целой Интернет-отрасли»

Оборот Avito, по данным СПАРК, в 2021 году составил 42,7 миллиарда рублей. Через площадку проходит в среднем 9 сделок в секунду. Принятие нового законопроекта существенно ограничит деятельность физических лиц на этом поле.

Кроме того, при падении выручки IT-корпораций и рекламных досок в интернете, снизятся и поступления в бюджет в виде налогов.

Законопроект также затронет и рынок наружной рекламы. Например, согласно документу, оператор-монополист получит приоритетное право на размещение рекламных конструкций на 30 лет без торгов.

Согласно исследованию Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2021 году объем рынка наружной и интернет-рекламы достиг рекордных показателей в 578 миллиардов рублей. Если законопроект все же будет принят, то большая часть бюджетов достанется именно единому оператору, так как он получит доступ к самым выгодным точкам «наружки» и будет контролировать потоки объявлений в интернете.

Кроме этого работы прибавится и Минцифры, которое казалось бы, должно активно заниматься импортозамещением западных технологий в России. Так, согласно законопроекту, ведомство долго определять стоимость размещения на рекламных конструкциях и определять схему их размещения.