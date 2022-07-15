В Москве скончался известный футболист и тренер Георгий Ярцев, сообщает «Рен-ТВ». Заслуженному тренеру России было 74 года. Причины смерти не называются.

Ярцев большую часть тренерской карьеры посвятил «Спартаку»: в разные годы он входил в штаб московского клуба, а в 1996-м возглавил первую команду и стал с ней чемпионом России. Примечательно, что в том сезоне «Спартак» лишился большой группы опытных футболистов, и тренер подтянул к основе большую группу молодых игроков, которых стали называть «пионеротрядом Ярцева».

Позднее Ярцев возглавлял московское «Динамо», с которым дошёл до финала Кубка России. В 2000 году он недолго поработал в «Роторе», после чего ушёл в отставку и не тренировал три года.

В августе 2003 года Ярцева неожиданно назначили главным тренером сборной России после ухода Валерия Газзаева. Тренер принял национальную команду, когда она была в шаге от непопадания на Евро-2004. Под руководством Ярцева сборная пробилась в стыковые матчи, где вырвала победу у Уэльса (0:0, 1:0).

На самом Евро-2004 Россия выступила неудачно, став последней в группе, а в конце года уступила Португалии в отборе на ЧМ-2006 с рекордным счётом 1:7. Весной 2005 года Ярцев был отправлен в отставку, после чего почти не тренировал. В сезоне-2007 он полгода поработал в «Торпедо», в 2013-2014 немного руководил молдавским «Милсами», а с 2016 по 2017 год занимал пост гендиректора «Тамбова».