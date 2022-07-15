Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2022 года в Монпелье — инфографика NVsport

Во французском Монпелье в ближайшее время стартует чемпионат мира по фигурному катанию 2022 года. Соревнования начнутся уже в среду, 23 марта.