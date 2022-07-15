На «Арене Химки» стартовал матч первого тура чемпионата России по футболу между местными «Химками» и «Зенитом». Эта игра стала первой в новом сезоне РПЛ.
«Зенит» играет в следующем составе: Одоевский, Сутормин, Родриго, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Малком, Клаудиньо, Сергеев.
Запасные — Кержаков, Бязров, Адамов, Алип, Бакаев, Ерохин, Кассьерра, Кравцов, Круговой, Ловрен, Мостовой.
Игру судит арбитр Евгений Кукуляк.
«Зенит» уже открыл сезон-2022/23 победой в Суперкубке России. 9 июля сине-бело-голубые разгромили на «Газпром Арене» «Спартак» 4:0.