«Зенит» не смог обыграть «Химки» в первом туре чемпионата России сезона-2022/23. В стартовой игре сезона на «Арене Химки» команды разошлись миром — 1:1.

«Зенит» открыл счёт в матче. На 17-й минуте первый гол сезона РПЛ забил Вендел с передачи Клаудиньо. «Химки» ответили точным ударом Резиуана Мирзова на 84-й минуте встречи с передачи Александра Долгова.

«Зенит» играл в следующем составе: Одоевский, Сутормин (Ерохин, 75), Родригао, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел (Круговой, 82), Кузяев, Малком (Мостовой, 82), Клаудиньо (Бакаев, 65), Сергеев (Кассьерра, 66).

Отметим, что для Зелимхана Бакаева и Матео Кассьерры игра стала первой в составе сине-бело-голубых в чемпионате, а Родригао и вовсе дебютировал за «Зенит».

Во втором туре чемпионата «Зенит» примет на своём поле «Крылья Советов». Игра состоится 22 июля, начало — в 20:00 по Москве.