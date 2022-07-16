Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова официально подтвердила, что стала мамой. Экс-первая ракетка мира выложила в своей соцсети фото со своим избранником — бизнесменом из Великобритании Александром Гилксом — и их новорожденным малышом. Шарапова сообщила, что мальчика назвали Теодор, а родился он еще 1 июля.

1 июля она поставила в соцсети статус «Мама» и добавила эмодзи плюшевого медвежонка. Читатели поняли, что Шарапова родила ребенка, но решили, что медвежонок — это всего лишь отсылка к популярной игрушке. Однако сейчас смысл этого послания стал более понятен: сына Шараповой зовут «Теодор», то есть «Тедди», а «тедди беар» — название плюшевых медведей в английском языке.

В конце апреля 35-летняя спортсменка объявила, что ждёт ребёнка. Её жених — бизнесмен Алекс Гилкс.

Шарапова стала одной из самых успешных теннисисток в истории. Она выиграла 36 титулов WTA, а также собрала «карьерный шлем» — четыре турнира «Большого шлема» за свою карьеру. На счету россиянки победа на Уимблдоне (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и «Ролан Гаррос» (2012, 2014). За свою карьеру она в общей сложности занимала первое место в рейтинге WTA 21 неделю.