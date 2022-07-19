Прославленный японский фигурист Юдзуру Ханю объявил о завершении карьеры. Данное заявление он сделал на специальной пресс-конференции. По его словам, он бросает любительское фигурное катание, но будет выступать на шоу и продолжит работать над четверным акселем.

Ханю 27 лет. За свою карьеру он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр в мужском одиночном катании — в 2014 году в Сочи и в 2018 году в Пхенчхане. На Играх в Пекине в 2022-м Ханю стал только четвертым.

Также на счету японца два золота, три серебра и две бронзы на чемпионатах мира, победы на чемпионате четырех континентов, командном чемпионате мира-2017, четыре золота в финалах Гран-при и шесть — на чемпионате Японии.

После введения новой судейской системы Ханю установил больше всех мировых рекордов среди мужчин (19). Он первый, кто исполнил на соревнованиях четверной риттбергер.