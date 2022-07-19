Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о словах теннисистов Андрея Рублева и Дарьи Касаткиной о смене гражданства. Оба российских спортсмена допустили, что могут в будущем сменить российское гражданство, если им запретят участвовать на международных турнирах.

«Если они это сделают ради того, чтобы сохранить свою профессию, то их можно понять, — цитирует «РИА Новости» Тарасову. — Они посвятили теннису всю свою жизнь, отдали столько сил, стали большими чемпионами в своем деле. Что им теперь, стать сапожниками?»

Теннис остался одним из немногих видов спорта, где россияне допущены до международных соревнований. Исключениями стали командные турниры (Кубок Дэвиса, Кубок федерации), а также Уимблдон, организаторы которого отказались допускать до участия в нем россиян.