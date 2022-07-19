Федерация фигурного катания Канады отозвала запрос на смену спортивного гражданства фигуристкой Натальей Забияко. Ранее сообщалось, что серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире решила возобновить карьеру и выступать за Канаду в паре с Закари Дэйлманом.

«Канадская федерация фигурного катания ранее обращалась к нам по поводу Натальи Забияко и уже прислала отказ от своего запроса. В данный момент Забияко — российская фигуристка», — приводит «РИА Новости» слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Забияко большую часть карьеры провела в дуэте с Александром Энбертом. Пара, помимо серебра Игр-2018, взяла бронзу чемпионата мира 2019 года. В 2020 году дуэт завершил карьеру.