«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Робертом Левандовски. 33-летний поляк подписал контракт на четыре сезона. В соглашении указаны отступные в размере 500 миллионов евро.

Стоимость трансфера оценивается в 45 миллионов евро плюс еще пять миллионов в виде бонусов.

Левандовски прибыл в Майами, где сейчас проводит сборы «Барса», и уже познакомился с новыми одноклубниками. Также форвард прошел медицинский осмотр.

Левандовски выступал за «Баварию» последние восемь сезонов. На его счету 344 гола и 72 результативные передачи в 375 матчах во всех турнирах. С «Баварией» он выиграл восемь чемпионатов, три Кубка, пять Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Последние два года форвард выигрывал «Золотую бутсу».