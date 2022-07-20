Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался проводить очередную защиту своего титула. В 2023 году его соперником должен был стать победитель турнира претендентов Ян Непомнящий.

Карлсен уже раньше говорил, что может отказаться от чемпионского поединка, если в него не попадет гроссмейстер Алиреза Фируджа, сегодня он подтвердил свой отказ официально. По его словам, причиной стало отсутствие мотивации.

Непомнящий получил право второй год подряд сразиться за шахматную корону после победы в турнире претендентов. Место Карлсена должен занять китаец Дин Лижэнь, который в турнире претендентов стал вторым. В 2021 году Непомнящий разгромно проиграл Карлсену в матче за шахматную корону 3,5:7,5.

Карлсен стал чемпионом мира по шахматам в 2013 году, победив Вишванатана Ананда. С тех пор он успел провести защиту с Анандом в 2014 году, Сергеем Карякиным в 2016-м, Фабиано Каруаной в 2018-м и Яном Непомнящим в 2021-м.