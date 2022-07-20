Российская фигуристка Анна Щербакова дала понять, что не видит себя участницей шоу «Ледниковый период». 18-летняя фигуристка не представляет, как будет кататься в паре.

В интервью YouTube-каналу «Фигурка» Щербакова пояснила, что ей страшно даже смотреть парное катание, где делают поддержки.

«Если я буду пробовать это с профессионалами, я и то переживаю. А уж попробовать это с человеком, который на коньках неуверенно стоит… Я, честно, пока даже представить себе не могу», — сказала Щербакова.

Щербакова за свою карьеру в одиночном катании выиграла Олимпиаду-2022 в Пекине, чемпионат мира-2021, три чемпионата России подряд. Также на ее счету два серебра чемпионата Европы и одно — финала Гран-при, а также ряд побед на других международных и национальных турнирах.