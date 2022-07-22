Президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова покинула Россию. Об этом сообщил ряд изданий, а поскольку причины отъезда не назывались, в СМИ высказывались различные предположения разной степени достоверности.

Вскоре появились подробности отъезда Винер-Усмановой: оказалось, что она отправилась в Беларусь вместе с гимнастками Диной и Ариной Авериными. Спортсменки примут участие в турнире «Хрустальная роза», и было решено отправиться в страну чуть раньше.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастики подтвердили информацию «Матч ТВ» и пояснили, что она уже в четверг была на официальном опробовании.

Летом 2022 года Винер-Усманова развелась с бизнесменом Алишером Усмановым, с которым состояла в браке с 1992 года.