Швеция отменила мастер-класс российской фигуристки Александры Трусовой, несмотря на проданные билеты. Организаторы сообщили, что за две недели удалось продать более 80 процентов билетов, но в результате его пришлось отменить.

Отмечается, что Федерация фигурного катания Швеции рекомендовала не заниматься этим проектом, даже несмотря на то, что Трусова приехала бы в страну как частное лицо. Причиной стала национальность Трусовой: в Швеции считают, что сотрудничество с Россией сейчас нанесет вред репутации местного фигурного катания.

Трусовой 18 лет. Она взяла серебро Олимпиады-2022 в Пекине. В произвольной программе фигуристка первой в мире выполнила пять четверных прыжков. Также на ее счету две бронзы чемпионатов Европы, бронза чемпионата мира и бронза финала Гран-при, два серебра и две бронзы чемпионата России, два золота юниорского чемпионата мира.