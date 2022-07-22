Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в резкой форме высказался об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Швеции. Фигуристка должна была выступить в Стокгольме 27-28 августа, но мероприятие было отменено: Федерация фигурного катания Швеции решила, что сотрудничество с российскими и белорусскими фигуристами сейчас наносит вред их репутации.

«Это все продолжение европейского бескультурья и беззаконности. Все равно мы победим! — цитирует Metaratings Лайшева. — Мир не без нормальных людей, я думаю через некоторое время все встанет на свои места и все будет отлично. Вот эта шайка тупоголовых руководителей, которая сейчас пришла на Западе, она портит жизнь людям».

Трусовой 18 лет. Она взяла серебро Олимпиады-2022 в Пекине. В произвольной программе фигуристка первой в мире выполнила пять четверных прыжков. Также на ее счету две бронзы чемпионатов Европы, бронза чемпионата мира и бронза финала Гран-при, два серебра и две бронзы чемпионата России, два золота юниорского чемпионата мира.