Международный союз конькобежцев (ISU) может разрешить проводить на территории России и Белоруссии международные соревнования, сообщает официальный сайт организации.

Это станет возможным, если будет отменено отстранение российских и белорусских спортсменов.

Совет ISU отстранил россиян и белорусов от участия в международных стартах 1 марта в связи с ситуацией в Украине.

ISU также «заведует» фигурным катанием. Ранее стало известно, что спортсмены из России и Беларуси пропустят весь сезон-2022/23, а также на территории стран не будет проводиться международных соревнований. В связи с дисквалификацией российские фигуристы пропустили, в частности, чемпионат мира по фигурному катанию-2022.