Российский футбол в последние месяцы живет в суперпозиции: он вроде бы как и жив для местных болельщиков, но вроде бы как и мертв для всего остального мира. Российские клубы и сборные выброшены из мирового футбола, а иностранные футболисты могут в любую секунду покинуть наши команды, даже не заплатив ни копейки неустойки.

На этом фоне неудивительны регулярные сообщения о возможных уходах иностранцев из российских клубов. И эти слухи вполне понятны: многие легионеры не захотят оставаться в России даже не по политическим причинам, а из-за банального желания не быть в изоляции, играть в еврокубках.

Но количество слухов об уходе игроков «Зенита», кажется, вышло за все разумные пределы. И это не может вызывать предположения об искусственности таких слухов. Разумеется, часть сообщений об уходе того или иного футболиста может инициироваться его агентом: так можно выбить более «вкусный» контракт или активизировать интерес других потенциальных покупателей. Но не может же быть, что вообще все агенты хором решили продавливать тему отъезда зенитовцев?

Этим летом в другой клуб из иностранцев не сосватали только Деяна Ловрена. И то, вероятно, потому, что хорват из-за травмы не играл в официальных матчах с прошлого года – и только вчера вышел на поле с «Крыльями Советов».

Дугласа Сантоса еще в марте отправляли в «Барселону», летом снова поползли слухи о его уходе. Вендел уже был «одной ногой» во «Фламенго», второй ногой в «Наполи», а третьей – в «Эвертоне». Клаудиньо был в сфере интересов «Бенфики», да и на Малкома засматривались в Европе. К чести агента этих футболистов, он сразу заявил, что игроки никуда не уйдут. Наконец из претендентов на Вилмара Барриоса можно составить даже целый крепкий европейский турнир.

Что же получилось в итоге? А в итоге все лидеры «Зенита» остались в команде, а некоторые даже заключили с клубом новые контракты. В результате «Зенит» потерял только одного иностранца – нападающего Юри Алберто. Но его уход удалось быстро компенсировать покупкой Матео Кассьерры. Более того, в обмен петербуржцы получили талантливого Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарежму. Справедливости ради, оба игрока не выглядят как игроки основной обоймы, но для глубины скамейки – почему бы и нет? Да и кто знает, как сложатся их карьеры. В свое время «Локомотив» подписал из Бразилии молодого голкипера, уже имея в обойме опытного Алексея Полякова, перспективного Антона Коченкова и звездного Ивана Пелиццолли. Молодого бразильского голкипера звали Маринато Гильерме. Пожалуй, нет смысла рассказывать, как дальше сложилась его судьба.

Помимо этого, «Зенит» нашел замену ушедшему Ярославу Ракицкому, подписав из «Сочи» одного из лучших игроков прошлого сезона – Родригао.

По итогам трансферной кампании петербуржцы не только не потеряли полсостава, как надеялись завистники, но и усилили обойму. Клуб покинули не проявивший себя Станислав Крицюк, немолодые Магомед Оздоев и Артем Дзюба, а также Юри Алберто, которому быстро нашлась достойная замена. В сезон петербуржцы вступают максимально укомплектованными. Хочется верить, что санкции с российского футбола снимут, и уже в 2023 году «Зенит» вновь в ранге чемпиона страны будет штурмовать Лигу чемпионов.