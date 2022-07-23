Федерация фигурного катания Канады отказалась комментировать ситуацию с отказом от перехода российской спортсменкой Натальей Забияко. Фигуристка решила возобновить карьеру и выступать за Канаду. Ее партнером должен был стать Закари Дэйлман. Однако 19 июля Канада отозвала запрос на смену спортивного гражданства фигуристкой.

«Учитывая конфиденциальный характер любого запроса о переходе, который мы, возможно, получили, мы не можем делиться какой-либо дополнительной информацией», — пояснили в федерации.

Забияко большую часть карьеры провела в дуэте с Александром Энбертом. Пара завоевала серебряную медаль Олимпиады-2018 в командном турнире, а также взяла бронзу чемпионата мира 2019 года. В 2020 году дуэт завершил карьеру.