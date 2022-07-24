Российская фигуристка Екатерина Боброва высказалась об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. В интервью ТАСС прославленная спортсменка назвала исключение россиян из соревнований «большой бедой», которую «никому не пожелаешь», однако нашла и небольшой плюс в сложившейся ситуации.

«У нас сейчас есть возможность проанализировать новые правила, понять, как они работают, как улучшиться, развивать фигурное катание в регионах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге и стать еще сильнее, чем мы были», — пояснила Боброва.

Олимпийская чемпионка-2014 в командном турнире выразила уверенность, что Россия сможет вернуться в международное фигурное катание более сильной, чем была.

С этого лета ISU утвердил ряд новых правил в фигурному катании: изменил систему оценок, уравнял каскады и секвенции и так далее.