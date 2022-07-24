«Зенит-2» уступил «Енисею-2» в первом матче сезона-2022/23. Дублеры петербургского клуба на своем поле проиграли «Енисею-2» со счетом 2:4.

«Зенит-2» открыл счет на 20-й минуте: отличился Владислав Саус. Незадолго до перерыва на 44-й минуте красноярцы забили ответный мяч. Гол забил Александр Егоров.

Во втором тайме на 49-й минуте Владислав Луташев вывел гостей вперед, но вскоре «Зенит-2» сравнял счет: отличился Аким Белохонов.

Однако набрать очки петербуржцам не удалось. Сперва Илья Москаленчик на 71-й минуте забил в свои ворота, а затем Илья Грицак на 90+2 установил окончательный счет встречи.

«Зенит» играет в группе 2 Второго дивизиона. Возглавляет команду Владислав Радимов.