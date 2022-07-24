Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Франции». Вторым на 12-м этапе чемпионата «Формулы-1» стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Тройку лидеров замкнул еще один представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.

По ходу гонки в лидерах шел Шарль Леклер на «Феррари», но он попал в аварию на 11-м повороте и вынужден был сойти с дистанции.

Пилотом дня назван напарник Леклера Карлос Сайнс.

В общем зачете сезона действующий чемпион мира Ферстаппен упрочил лидерство, набрав 233 очка. На счету Леклера осталось 170 очков, он отстает от Ферстаппена на 63 очка. Перес идет третьим со 163 очками.

13-й этап «Формулы-1» — «Гран-при Венгрии» — пройдет 31 июля.