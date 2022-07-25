На берегу или прямо в море, с прозрачной крышей или в форме вулкана, а еще с невероятным количеством зрительских мест: какие проекты спортивных арен только не рассматривались в свое время в разных точках земного шара. Однако не все они увидели свет. Рассказываем, что помешало.

Мотивы строительства новых стадионов у каждого из руководителей спортивных команд свои. Одни считают, что существующая арена уже не вмещает армию болельщиков, из-за чего тот или иной клуб банально начинает меньше зарабатывать. Другие хотят поразить мир грандиозным архитектурным замыслом. Однако не все, считает вице-президент Университета «Синергия», заведующий кафедрой спортивного менеджмента факультета индустрии спорта д. э. н., профессор Владимир Леднев, понимают, что деньги, которые, безусловно, нужны для воплощения в жизнь любой подобной идеи, — это еще не всё. Возможно, поэтому ряд амбициозных спортивных задач, например у англичан, оказался невыполним.

Так, в списке, что называется, неслучившихся значатся: стадион на 60 тысяч мест «Ливерпуль», стадион на 50 тысяч мест «Эвертон», совместный стадион клубов «Ливерпуль» и «Эвертон», соединенный мостом, и другие. Причина в том, что владельцам ФК в свое время не удалось договориться с местными властями. Впрочем, если верить публикациям в СМИ, у «Эвертона» еще есть шансы обзавестись новым «домом» — в 2021 году коллектив получил одобрение от правительства Великобритании.

«Когда мы оцениваем возможности возведения новой арены, необходимо учитывать как минимум три фактора: гарантированное разрешение местных властей, потенциальную стоимость проекта и, конечно же, вместимость объекта — он ни в коем случае не должен заполняться частично, иначе это потенциальные убытки», — отметил Леднев.

К перечисленному спортивный юрист, доцент Департамента международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, к. ю. н. Алексей Иглин добавил бы гарантии того, что спортивные объекты, в том числе те, что строятся и реставрируются к проведению масштабных состязаний, скажем, мирового уровня, будут эксплуатироваться и дальше. Ведь история знает примеры того, как некоторые интересные объекты так и не увидели свет даже тогда, когда на горизонте маячили олимпиады. К таким относятся уже упомянутые «Ливерпуль» с «Эвертоном».

«Одним из экономических факторов, способных как привлечь, так и отпугнуть инвесторов, является реальная эксплуатация стадиона (особенно после или в промежутках между соревнованиями). Если спортивное сооружение узкопрофильное (предназначено для одного вида спорта), шансов на его ликвидность немного. И наоборот, мультифункциональные арены-трансформеры гораздо перспективнее. Лучший вариант — изначально прописать дорожную карту по круглогодичной эксплуатации таким образом, чтобы минимизировать простой сооружения. Вариантов масса: стадион — концертная площадка, стадион-музей, стадион-аттракцион и так далее», — пояснил Иглин.

Ну и наконец, стадия проектирования. По мнению управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, еще на этом этапе порой становится ясно, жизнеспособна идея или нет: «Красивые 3D-модели не отражают реальных особенностей ландшафта, городской среды, финансовых и вообще технических возможностей. Например, проект строительства нового стадиона для ФК «Барселона» прямо в морской акватории».

Помешать могут и кризисы, которые наступают, как правило, внезапно. «И подобные [одиозные] проекты — первое, с чего начинают оптимизацию. Так, не построены арены для греческого ФК АЕК, английского «Портсмута», итальянского «Лацио», — заключила эксперт.

Есть незавершенные проекты и на территории нашей страны. Например, стадион «Сталинец» в Москве, который задумывался как грандиозное спортивное сооружение. Одна только беговая дорожка этого гиганта должна была быть длиной 800 метров. Строительство остановила Великая Отечественная война.

«…Но он [стадион] все же сыграл большую роль в истории — под недостроенными трибунами были спрятаны танки, которые очень помогли в защите Москвы от фашистских захватчиков. Эти танки никакая воздушная разведка неприятеля не могла разглядеть. Позже на месте «Сталинца» появился стадион «Локомотив» — рассказал историк спорта Александр Любимов.

Петербургу, в отличие от других мегаполисов, удалось доказать, что масштабное строительство и амбициозные планы на него могут быть успешными. И тому есть масса примеров: стадион «Газпром Арена», спортивный комплекс «Тинькофф Арена», «Сибур Арена», Ледовый дворец — это уже состоявшиеся проекты. А сейчас опережающими темпами возводят новый объект — «СКА Арену».

Самый известный пример грандиозного строительства — «Газпром Арена». Он потребовал почти 9 лет работ, а также кардинальных перемен — его проект перекраивали пять раз. Трижды менялся генеральный подрядчик, а генпроектировщик — четырежды. Но все удалось завершить благополучно, и сегодня стадион — первая в городе площадка не только для футбольных состязаний, но и для крупных культурно-развлекательных событий.

«Тинькофф Арена» — тоже пример успеха. Его возведение заняло всего 2 года — с 2016 по 2018-й, и теперь на нем проходят крупнейшие турниры по смешанным единоборствам, а также концерты и театральные постановки.

«Сибур Арена» выросла за 3 года на месте запасного поля стадиона имени Кирова. На ней проходили несколько лет соревнования баскетбольного клуба «Зенит» в рамках Единой лиги ВТБ и еврокубков, а также уже 5 лет идут матчи волейбольного «Зенита». И, разумеется, ее тоже используют как площадку для развлекательных мероприятий.

В рекордные сроки построили в городе Ледовый дворец — за пару лет — для проведения чемпионата мира по хоккею. Еще одна площадка, занимающая особое место в этом ряду спортивных объектов, — «СКА Арена». Ее также спешили возвести к чемпионату мира по хоккею, но в планы вмешался Запад с его санкциями. Несмотря на отказ в проведении соревнования в России, строительство не заглохло — все работы идут в установленном графике, сроки соблюдаются. Причина тому проста — городу необходим объект, на котором смогут тренироваться все любители спорта — «СКА Арена» задумана как многофункциональный спортивный комплекс.

В 2023 году новый стадион представят городу. В нем будет и обещанная петербургскому СКА домашняя площадка, и место для соревнований по разным видам спорта — регби, баскетболу, фигурному катанию, многим другим, и концертная площадка, и даже детские секции. Впечатляет и вместимость стадиона — 21,5 тысячи мест. Это в разы больше, чем в большинстве известных комплексов в мире. Также вокруг арены будет огромный парк на 12 гектаров — отличное место и для тренировок, и для прогулок.