Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова была госпитализирована, сообщает «РИА Новости». У специалиста был выявлен коронавирус.

«Коронавирус, лежу в больнице, но я нормально себя чувствую», — подтвердила информацию Буянова.

По данным Телеграм-канала Mash, ее состояние оценивается как средне тяжелое в связи с наличием сопутствующих заболеваний. Врачи осуществляют ежедневный контроль.

Елена Буянова в качестве фигуристки была призером чемпионатов мира и Европы в одиночном катании. Став тренером, она работала с рядом известных фигуристов. В их числе — олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, чемпионка мира Мария Бутырская, а также Максим Ковтун, Мария Сотскова, Денис Тен и другие. С этого лета в группу Буяновой перешла чемпионка Европы Алена Косторная.