Российская фигуристка Евгения Медведева высказалась против повышения возрастного ценза в фигурном катании. Напомним, что Международный союз конькобежцев принял решение постепенно повышать минимальный возраст для участия в международных соревнованиях. В грядущем сезоне он останется на планке в 15 лет, со следующего будет составлять 16, а с 2024 года установится на отметке в 17.

«Я как человек, который в 16-17 лет выиграл все свое основное, не могу согласиться с этим решением, — цитирует «Форбс» Медведеву. Надеюсь, такое решение положительно повлияет на здоровье спортсменов. Сейчас пошли очень сложные элементы, без четверных не выиграешь – я-то выигрывала тройными, это более щадяще».

Медведева главных успехов в карьере добилась в сезонах-2015/16 и 2016/17. Тогда она выиграла два финала Гран-при, два чемпионата мира, два чемпионата Европы и два чемпионата России. Сейчас фигуристке 22 года. В 2019 году она приостановила карьеру и с тех пор на лед не возвращалась.