Биатлонистка Лидия Жураускайте рассказала о причинах отказа от российского гражданства. Спортсменка выступала за Россию, но этим летом перешла в сборную Литвы. Президент России Владимир Путин подписал указ о ее выходе из гражданства.

По словам Жураускайте, она начала процесс перехода в сборную Литвы еще в 2020 году. Она отметила, что ее отказ от гражданства не связан с санкциями в отношении россиян.

«Все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред, — цитирует «Матч ТВ» Жураускайте. — Я просто хотела попробовать себя, тем более во мне действительно заинтересованы. В Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело не в деньгах».

По словам биатлонистки, ее основной целью является выступление на Олимпиаде-2026 в Италии.

Напомним, что российских и белорусских биатлонистов отстранили от участия в международных стартах.