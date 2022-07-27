Сборная России не допущена к участию в чемпионате мира по настольному теннису, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

Исполнительный комитет ITTF на заседании в шведском Мальме 26-27 июля принял решение не допускать россиян и белорусов до участия в турнире.

В марте ITTF отстранила спортсменов из России и Беларуси от участия в международных стартах. Однако в июне сообщалось, что обе сборные вошли в предварительный список участников командного чемпионата мира.

Командный чемпионат мира по настольному теннису пройдет в Китае с 30 сентября по 9 октября.