Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продолжает подготовку к новому сезону. Первый канал опубликовал тренировки чемпионки мира и Европы-2015 в спортзале и на льду. 25-летняя ученица Алексея Мишина учит четверные прыжки.

В ролике Первого канала видно, как спортсменка с помощью специальной удочки пытается прыгать тулуп, сальхов и лутц. В беседе с одним из тренеров она рассказала о сложностях при исполнении элементов.

«Четверной тулуп у тебя давно в арсенале. Сальхов надо! Один тройной и четверные. И не надо мурыжиться и много тройных делать, — обратился Алексей Мишин к своей воспитаннице. — Делай движения. Если недокрутишь, значит он (тренер с «удочкой») мало держал. Значит ему двойка, а тебе пятерка».

Когда Туктамышевой удался сложный прыжок, Мишин довольно сказал: «Это пять, Лиза!»

Туктамышева в прошлом сезоне заняла вторые места на двух этапах Гран-при и на челленджере в Финляндии, а также победила на первом этапе Кубка России. На чемпионате страны она стала только седьмой.