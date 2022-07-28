Две российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова сыграли в керлинг. Спортсменки приняли участие в мастер-классе под руководством чемпионки Европы по керлингу и одного из лучших скипов в российской истории Анны Сидоровой.

На занятии также присутствовал еще один фигурист — бойфренд Сидоровой Дмитрий Соловьев.

«Камила и Саша научатся хорошо играть в керлинг точно быстрее остальных за счет своей подготовки. У них огромный потенциал. И если есть заинтересованность, то обучение пройдет очень быстро», — оценила потенциал фигуристок Анна Сидорова в интервью «Матч ТВ».

Валиевой 16 лет, она успела выиграть чемпионаты России и Европы и завоевала золото Олимпиады-2022 в командном турнире.

18-летняя Трусова взяла серебро Игр-2022 в одиночном турнире, завоевывала бронзу ЧМ, две бронзы ЧЕ, два серебра и две бронзы чемпионатов России.