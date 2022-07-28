Стали известны сроки восстановления нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. 17-летний нападающий попал в реанимацию после одной из тренировок. Сообщалось, что упав на газон, он вдохнул травинку, и она попала ему в легкое. У него был диагностирован спонтанный пневмоторакс.

В интервью пресс-службе «Крыльев Советов» начальник медицинского штаба клуба Кюри Чачаев сообщил, что футболист избежит операции. Врачи назначили ему консервативное лечение. Ожидается, что он восстановится уже через полтора месяца — изначально был риск, что форвард пропустит всю осеннюю часть чемпионата страны.

Пиняев перешел в «Крылья» в прошлом сезоне, за самарцев 30 матчей в чемпионате и Кубке России, забив два мяча и сделав голевую передачу. В нынешнем сезоне он успел отыграть 76 минут в игре первого тура с «Оренбургом» (4:2).