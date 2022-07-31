Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал непопадание в состав на матч третьего тура чемпионата России по футболу против «Локомотива». Сине-бело-голубые разгромили «Локомотив» со счетом 5:0. В центре обороны команды вышли Деян Ловрен и Родригао.

«Почему не попал в состав? Не могу ответить на этот вопрос. Надо у тренера спрашивать. Я здоров», — цитирует Sport24 Чистякова.

При этом Чистяков отметил, что до матча переболел ангиной. Он пропустил прошлую игру с «Крыльями Советов» (3:0), а до этого вышел в игре за Суперкубок против «Спартака» (4:0) и в первом туре РПЛ с «Химками» (1:1).