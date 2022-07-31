Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» «Гран-при Венгрии». Вторым стал семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, отставший на 7,834 секунды. Тройку замкнул напарник Хэмилтона Джордж Расселл, отставание которого составило 12,337 секунды.

В топ-10 еще вошли Карлос Сайнс из «Феррари», напарник Ферстаппена Серхио Перес, еще один гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а также Лэндо Норрис («Макларен»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Эстебан Окон («Альпин») и Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

Примечательно, что Ферстаппен стартовал десятым из-за технических трудностей в квалификации.

Для Ферстаппена это вторая победа подряд и восьмая в сезоне. В общем зачете он упрочил лидерство, набрав 258 очков. На 80 очков от него отстает Леклер (178), на 85 — Перес.