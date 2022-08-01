Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в резкой форме высказалась об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах. В своей социальной сети она даже предложила не обновлять рейтинги в фигурном катании до возвращения в международные турниры России.

«Конечно, так проще поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт? Или как нам объяснили, что это и есть забота о наших спортсменах? Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд», — написала Тутберидзе.

Тренер назвала решение в отношении российских спортсменов «ужасающей ошибкой».

Напомним, что Международный союз конькобежцев отразил спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.