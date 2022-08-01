Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Канчельскис в резкой форме высказался о супруге владельца «Спаратка» Зареме Салиховой. Ранее Салихова жестко отреагировала на слова о возможных изменениях в руководстве клуба и заявила, что журналисты и блогеры ради шумихи готовы пригласить в «Спартак» самых одиозных спикеров.

«Наверное, Федуну стоит послушать Зарему и дать порулить составу, который она назвала. Кто там? Червиченко, Мостовой, Ловчев, Лоза и Губерниев? Посмотрим, как «Спартак» будет дальше выступать», — цитирует «Чемпионат» Канчельскиса.

По данным СМИ, Федун может покинуть пост председателя совета директоров красно-белых, а также могут произойти изменения на других должностях. Место Федуна может занять Ашот Хачатурянц.