Стала известна сумма, которую компания «Лукойл» может заплатить за стадион «Спартака». Сейчас «Открытие арена» принадлежит владельцу «Спартака» Леониду Федуну. Если сделка состоится, то Федун получит 90-100 миллионов долларов (5,4 — 6 миллиардов рублей), утверждает Metatratings.

Ранее сообщалось, что Федун может покинуть руководство «Спартака», а основное управление на себя возьмет «Лукойл» — титульный спонсор красно-белых.

«Открытие Арена» была построена в 2014 году. В 2017 году стадион принимал Кубок конфедераций, а в 2018-м — чемпионат мира по футболу. Федун говорил, что строительство арены обошлось в 14,5 миллиарда рублей.