Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал слова коллеги из «Краснодара» Матвея Сафонова по поводу статуса лучшего голкипера России. Сафонов ранее заявил, что позиция лучшего вратаря страны «вакантна», а также заявил, что превосходит Акинфеева. Кроме того, он добавил, что карьера игрока ЦСКА — «не предел мечтаний».

«На что мне обижаться? У каждого свое мнение, — сказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу сборной России. Я сделал в сборной то, что мог, и в карьере сделал то, что мог. Если у Матвея будет лучше — пожалуйста».

Акинфееву 36 лет. Всю карьеру вратарь провел в ЦСКА, выиграл с армейцами шесть чемпионатов, шесть Кубков, семь Суперкубков России и Кубок УЕФА. В сборной России он провел 111 матчей, взял бронзу Евро-2008 и дошел до четвертьфинала ЧМ-2018.