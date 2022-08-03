Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в третий раз за межсезонье улетела в США, утверждает «Матч ТВ». Причины поездки прославленного специалиста не называются.

В мае Тутберидзе впервые съездила в США. Тогда это объяснялось визитом к ее дочери Диане Дэвис, которая тренируется в Штатах с партнером по танцам на льду Глебом Смолкиным. Тогда в СМИ появились слухи, что Тутберидзе якобы будет работать в США, а Дэвис и Смолкин сменят гражданство. Однако данную информацию мать и дочь опровергли.

Летом после окончания сборов в Новогорске Тутберидзе снова слетала в США и вернулась в Россию 27 июля, пробыв в Штатах неделю.