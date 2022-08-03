Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал ситуацию с квотами на международные старты. Сегодня, 3 августа, ISU опубликовал список квот на турниры. Россия сохранила максимальную квоту на чемпионат Европы: по три в каждом из четырех видов. Однако на чемпионате мира у россиян осталось всего по одной квоте в обоих индивидуальных видах, парном катании и танцах на льду. Причиной этого стал пропуск россиянами чемпионата мира-2022.

«ISU сделала формально по участию в чемпионате прошлого года, возможны ли какие-то другие решения в плане России – это тема отдельного разговора, — цитирует «Матч ТВ» Лакерника. — Но российская федерация, конечно, будет бороться за возвращение квот».

Напомним, что российские фигуристы были отстранены от участия в международных стартах на сезон-2022/23.