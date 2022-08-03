Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перейдет в «Торино» этим летом. Ранее в СМИ появилась информация, что российский хавбек уже практически перешел в туринский клуб. Однако трансфер заблокировал главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Но в ходе продолжительной беседы тренер попросил нас сохранить Миранчука. Гасперини попросил нас удержать футболиста. На данный момент переход приостановлен», — приводит Corriere dello Sport слова исполнительного директора «Аталанты» Луки Перкасси.

Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года из родного «Локомотива». За два сезона он провел в Серии A 44 матча, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач, чаще выходя на замену.