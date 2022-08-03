Российская фигуристка Алена Косторная высказалась по поводу отстранения России от международных стартов. Напомним, что Международный союз конькобежцев исключил российских фигуристов из соревнований под своей эгидой на сезон-2022/23.

«Сложилась такая ситуация, и с этим сейчас ничего не сделать, поэтому будем выступать там, где это возможно, — цитирует «Матч ТВ» Косторную. — А что касается внутренних турниров, то если заниматься тем, что ты любишь, то неважно, где это происходит».

Косторной 18 лет. За свою карьеру она выиграла чемпионат Европы, финал Гран-при, взяла серебро и две бронзы чемпионатов России. Этим летом она перешла из группы Этери Тутберидзе к Елене Буяновой.