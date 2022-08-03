Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) о квотах для российских фигуристов на новый сезон. Россия сохранила максимальные квоты (по три) в каждой из четырех дисциплин на чемпионате Европы, но на чемпионате мира получила только по одной вакансии в мужском и женском катании, а также в парном катании и танцах на льду. Причиной этого стал пропуск россиянами чемпионата мира-2022.

«Если Россия примет участие на ЧМ, то в каждом виде сборную представит один фигурист или одна пара? Это уже что-то. Лучше по одному выступать, чем никто не будет», — приводит «Чемпионат» слова Тарасовой.

Напомним, что Международный союз конькобежцев отстранил россиян от участия в международных стартах на сезон-2022/23. Скорее всего, они не поедут ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, если ISU не примет иное решение.