Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была признана виновной в контрабанде наркотиков. Химкинский суд приговорил ее к девяти годам колонии общего режима и штрафу в размере одного миллиона рублей.

Прокурор требовал назначить девять с половиной лет колонии.

Бывшая центровая екатеринбургского УГМК Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево 17 февраля. У нее нашли вейпы, содержавшие наркотическое вещество.

Грайнер признала свою вину, но отметила, что везла запрещенное вещество без злого умысла. Позднее стало известно, что лечебный наркотик ей выписал врач штата Аризона.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, с 2015 года она играла в екатеринбургском УГМК. В 2014 году она выигрывала женскую НБА в составе «Финикса».