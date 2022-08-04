СКА обыграл «Адмирал» в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open — 6:2, сообщает Мойка78. Хет-трик в составе армейцев оформил Дамир Жафяров. Форвард вышел в первом звене и открыл счет на 6:55. Еще две шайбы он забросил в третьем периоде на 50:10 и на 53:10.

Также по шайбе забросили Артем Швец-Роговой (7:12), Артем Федоров (19:44) и Даниил Пыленков (35:37).

Дубль в составе «Адмирала» оформил Артем Гареев, забросивший две шайбы на 33:34 и 35:46.

В первой игре турнира СКА одолел минское «Динамо» 4:1, а завтра встретится с хозяевами турнира — «Сочи».

После окончания встречи прошли тренировочные овертайм и серия буллитов. В овертайме команды не забивали, а в серии буллитов «Адмирал» победил 2:0.