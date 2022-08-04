Известный агент Паулу Барбоза высказался о перспективах нападающего Артема Дзюбы. Этим летом Дзюба покинул «Зенит» в связи с истечением контракта и остается без клуба.

«Дзюба способен заиграть в любом топ-5 чемпионате Европы. Англия, Германия, Испания и Италия, любая команда оттуда хотела бы, чтобы он играл у них, — цитирует «РБ-Спорт» Барбозу. — Дзюба — хороший футболист, здесь же никто не спорит. У него есть время. Не нужно нагнетать».

Этим летом сообщалось, что Артем Дзюба близок к переходу в чемпионат Турции, назывались клубы из Сербии и Венгрии, однако 33-летний нападающий остается свободным агентом.