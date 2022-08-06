«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу — 0:0. Петербуржцы играли с 41-й минуты в меньшинстве: с поля был удален вратарь команды Даниил Одоевский. Тренеру петербуржцев Сергею Семаку пришлось менять Андрея Мостового на Михаила Кержакова.

«Зенит» играл в следующем составе: Одоевский — Сутормин (Адамов, 46), Ловрен (Алип, 46), Родригао, Дуглас Сантос — Малком, Вендел, Барриос, Клаудиньо (Бакаев, 60), Мостовой (Кержаков, 44) — Кассьерра (Чистяков, 87).

Потеряв очки, «Зенит» потерял первое место в таблице чемпионата России. После четырех игр петербуржцы набрали 8 очков и идут на третьем месте. На два очка их опережают «Спартак» и ЦСКА, показавшие абсолютно одинаковые результаты: 3 победы, 1 ничья, разность мячей 11-3.

В следующем туре «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится 13 августа, начало — в 17:00.